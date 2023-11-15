ود الامين.. أحد أبرز الرموز الموسيقية السودانية





غصت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بنبئ وفاة الفنان محمد الأمين في ولاية فيرجينيا الأمريكية، عن عمر ناهز الـ80 عاما. الفنان عرف بالوسط الموسيقي السوداني كونه أحد أيقونات هذا الفن، وأحد المبدعين الذين ساهموا في تطوير الموسيقى السودانية.

توفي صباح اليوم الإثنين 13 تشرين الثاني/نوفمبر الموسيقار السوداني محمد الأمين في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر الفنان الراحل أحد أبرز المغنين الذين عرفتهم الساحة الفنية في السودان خلال العقود الماضية.

قدم الأمين عددا كبيرا من الالحان من ألوان مختلفة، العاطفي مثل الحب والظروف والجريدة، والتراثي مثل عيال أب جويلي، والوطني مثل ملحمة أكتوبر.

نشأ محمد الأمين في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة، وتعلم العزف على آلتي المزمار والعود بعمر 12 عاما.

كان أول ظهور لمحمد الأمين في نهاية ستينيات القرن الماضي عبر أغنية “أنا وحبيبي”، التي حافظت لسنوات طويلة على الصدارة في قائمة الأغاني المفضلة في السودان.

التحق محمد الأمين في عام 1960 بموسيقى شرطة النيل الأزرق، بقيادة الموسيقار محمد آدم المنصوري، حيث برز كموهبة صوتية مميزة.

شارك لاحقا في برنامج “أشكال وألوان” الإذاعي الذي كان يقدمه أحمد الزبير، وقدّم أغنية “حرمان وأمل” للشاعر محمد علي جبارة، التي كانت بابا له للانطلاقته في عالم الغناء.

حل الأمين ضيفا على العديد من المهرجانات الغنائية داخل وخارج السودان، وقدم حفلات في دول عربية وأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أهمها المهرجان الثقافي الأول بالجزائر، ومهرجان الشباب العالمي في موسكو، والمهرجان الفني الموسيقي في هولندا.

حصل الفنان على الدكتوراه الفخرية من جامعة النيلين في عام 2010، ومنحته رئاسة الجمهورية السودانية وسام الجدارة في ذكرى الاستقلال في عام 2014.

كرم الراحل بوصفه من أبرز رموز الموسيقى السودانية في الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. كما حاز على عدة أوسمة منها وسام “أبطال حقوق الإنسان” من الاتحاد الأوروبي، ووسام الآداب والفنون من رئاسة الجمهورية بالسودان.

خلال إحدى المقابلات التلفزيونية، كشف محمد الامين تفاصيل عن تجربته مع الغناء الوطني، واعتقاله بسجن كوبر خلال حكومة الرئيس السوداني السابق جعفر النميري. كما تحدّث عن الثورات الثلاث التي عاصرها، ثورة تشرين الأول/أكتوبر 1964، وثورة نيسان/أبريل 1985، وثورة كانون الأول/ديسمبر.

أعلنت أسرة الفنان رحيله عن عالمنا صباح اليوم الإثنين 13 تشرين الثاني/نوفمبر عن عمر ناهز 80 عاما، بإحدى مستشفيات ولاية فيرجينيا.

تقرير/ مونتي كارلو الدولية