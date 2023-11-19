تحويل جزء من غابة أم بارونا بمدني لمنتجع للحيوانات البرية النادرة





إطلع الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه اليوم المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة البنى التحتية والنقل الوزير المكلف والعقيد شرطة نعمان عبد الكريم مدير قوات الحياة البرية بالولاية ، على سير العمل الجاري في نظافة وتأهيل غابة أم بارونا بمدني.

أكد مدير عام وزارة البنى التحتية إكتمال أعمال النظافة والعمل جاري في التسوير وإدخال الكهرباء وتوفير المياه إلى جانب تأهيل الجزء الخاص بالحياة البرية وتحويلها لحديقة حيوانات برية.

من جانبه أكد الوالي إلتزام حكومة الولاية بإعادة غابة أم بارونا إلى سيرتها الأولى حتى تصبح متنفس للمواطنيين بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة.