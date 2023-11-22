مصادر تكشف إجراء تنقلات على مستوى رؤساء البعثات الخارجية بينهم سفير جديد للقاهرة





أنّ وزارة الخارجية سوف تجري تنقلات على مستوى رؤساء البعثات في غضون الفترة القادمة. ويرجّح أن تطال التنقلات سفراء في محطات مهمة، بعضهم بسبب انتهاء مدة عملهم (أربع سنوات) مثل سفير السودان فى أديس أبابا، فيما ستتم تسمية سفير لبعثة السودان بالقاهرة التي يديرها الآن قائم بالأعمال.

وكانت الخارجية قد بدأت في تقليص مدة بقاء طواقمها بالخارج إلى ثلاث سنوات؛ وعزت ذلك لترشيد حجم الإنفاق بسبب تداعيات الحرب وتأثيرها َ على الوضع الاقتصادي في السودان، حيث شرعت الوزارة فعلياً في سحب نحو 60 من دبلوماسيين وإداريين من مختلف البعثات.

ومن المرجح انتقال السفيرة إلهام شانتير إلى أديس أبابا من ألمانيا، فيما أصبح وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج من أبرز الأسماء لتولي مقعد السفير في القاهرة.

صحيفة السوداني