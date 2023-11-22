رياضية

السعودية تهزم الأردن وتتصدر مجموعتها في تصفيات المونديال

2023/11/22
كرة قدم
Soccer Football - World Cup - Group A - Russia vs Saudi Arabia - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 14, 2018 Russia's Aleksandr Golovin in action with Saudi Arabia's Mohammed Al-Breik and Salman Al-Faraj REUTERS/Grigory Dukor

هزم المنتخب السعودي مضيفه الأردني 2-0، في المواجهة التي جرت مساء الثلاثاء على ستاد عمان الدولي، في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.وسجل ثنائية المنتخب السعودي نجمه صالح الشهري بالدقيقتين 8 و 30.

وقدم منتخب السعودية أداء ساحرا استحق عليه الفوز، على عكس منتخب النشامى الذي ظهر تائهاً على مدار شوطي المباراة.واستعاد المنتخب السعودي صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط يليه طاجيكستان “4 نقاط” ثم الأردن بنقطة واحدة، وأخيرا باكستان بلا نقاط.

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