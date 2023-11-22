رياضية
السعودية تهزم الأردن وتتصدر مجموعتها في تصفيات المونديال
هزم المنتخب السعودي مضيفه الأردني 2-0، في المواجهة التي جرت مساء الثلاثاء على ستاد عمان الدولي، في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.وسجل ثنائية المنتخب السعودي نجمه صالح الشهري بالدقيقتين 8 و 30.
وقدم منتخب السعودية أداء ساحرا استحق عليه الفوز، على عكس منتخب النشامى الذي ظهر تائهاً على مدار شوطي المباراة.واستعاد المنتخب السعودي صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط يليه طاجيكستان “4 نقاط” ثم الأردن بنقطة واحدة، وأخيرا باكستان بلا نقاط.
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