مصر تسعى لاستضافة مونديال الشباب 2025





قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم طلب رسمي لاستضافة مونديال الشباب 2025، حسبما علم “كووورة”.وحصل الاتحاد على موافقة وزير الرياضة، أشرف صبحي، بشأن استضافة البطولة، وينجز الأخير بدوره عملية الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة قبل تقديم الملف.

وكان منتخب أوروجواي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للشباب، في الأرجنتين، بفوزه على إيطاليا (1/0) في المباراة النهائية.أما منتخب مصر للشباب (مواليد 2005)، فقد احتل المرتبة الثالثة في دورة شمال إفريقيا، التي أقيمت في تونس قبل عدة أيام، بعدما لعب 4 مباريات أمام ليبيا والجزائر وتونس والمغرب.

وتعادل شباب الفراعنة مع ليبيا (1/1)، ثم فازوا على الجزائر (3/0)، قبل الهزيمة على يد تونس (4/2)، ومن ثم التعادل مع المغرب (2/2)، ليحصدوا 5 نقاط، بينما توج نسور قرطاج باللقب برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة).

كووورة