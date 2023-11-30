عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية “أصبح عمرو أديب سعوديا ولا نسمح لأي مخلوق أن يمسه بكلمة، من يسيء له يعتبر أنه أساء للشعب السعودي”





أعلن الإعلامي المصري، عمرو أديب، حصوله على الجنسية السعودية، معتبرًا ذلك “تكريم وتشريف”، مما أثار موجة من الجدل ما بين الإشادة والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أديب، الإثنين، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” السعودية: “منذ فترة تم منحي الجنسية السعودية. الآن أنا مواطن لدي الجنسية المصرية والجنسية السعودية، وأود أن أتقدم بالشكر للملك سلمان (بن عبد العزيز).. وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هذا التكريم وهذا التشريف”.

وتابع: “لا أعرف الكثير من المصريين الذين حصلوا على هذا التكريم، لكنني سعيد به جدا.. أرجو أن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في العالم العربي.. وأقدر على توطيد هذه العلاقات”.

وواصل أديب حديثه: “أشعر أنه تشريف وتكريم.. وأعلن الآن أنه تم الإنعام عليّ بهذه الجنسية العظيمة”.

وأشار الإعلامي المصري إلى أنه يعمل في وسائل الإعلام السعودية منذ حوالي 30 عاما.

وأثار الإعلان جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض القرار، فكتب أحد مستخدمي موقع “إكس”: “الواقع يقول اللي يستحقها اللي عاش فيها واتربى فيها واتعلم فيها وعاش كل أحداث البلاد فيها، عمرو أديب ما يستحقها”.

فيما كتب آخر: “ايش إنجازات عمرو أديب ؟؟؟ هل استفاد الوطن منه شي؟؟”.

كما أشاد آخرون بالخطوة، حيث كتب معلق: “يستاهل الإعلامي الكبير عمرو أديب كل خير”.

وعلق أحد الأشخاص: “أصبح عمرو أديب سعوديا ولا نسمح لأي مخلوق أن يمسه بكلمة، من يسيء له يعتبر أنه أساء للشعب السعودي”.

وكان أديب قد تعرض لانتقادات مصرية قبل أسابيع، خلال استضافته رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، تركي آل شيخ، حيث قال الأخير له: “عمرو أديب أنت مجتهد ومذيع متفوق ورائع.. لكن جزءا من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية”، فرد الإعلامي المصري: “أغلب عمري عملت في محطات سعودية.. لي الفخر بالعمل مع المملكة”.

كما انتقد أديب، الممثل المصري، محمد سلام، الشهر الماضي، بعد رفضه السفر إلى السعودية للمشاركة في عرض مسرحي خلال موسم الرياض في المملكة، بسبب الأحداث الجارية في غزة.

واتهم أديب الممثل المصري بـ”المزايدة”، وهو موقف اعتبره البعض متناقضًا، حيث كان قد دعا لاعب ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، إلى إبداء رأيه في الحرب الدائرة في غزة، قبل أن ينشر اللاعب لاحقا مقطع فيديو حول الحرب.

أوضح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، أنه يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي وفق مجموعة من الشروط.

وأشار الموقع إلى أنه يجب أن يكون الشخص “قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية”، وذلك بجانب أن “يكون سليم العقل والجسم، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة لا تزيد على ستة أشهر”.

كما أوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه “يجب أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد”، وأن “يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة”.

من بين الشروط أيضًا أن “يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة”.

وتُمنح الجنسية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء في المملكة “بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب، الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها”.

الحرة