النجم الساحلي يخسر على أرضه أمام بيترو أتلتيكو





خسر النجم الساحلي التونسي بهدفين دون رد أمام ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، مساء السبت، على ملعب حمادي العقربي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. سجل هدفي الفريق الأنجولي، اللاعب أليكساندري جويديس في الدقيقتين (45+4) و67.

وتصدر بيترو أتلتيكو، جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تذيل النجم الساحلي، الترتيب بلا نقاط.وكان النجم الساحلي قد خسر الجولة الأولى من دور المجموعات أمام مواطنه الترجي بنتيجة 0-2، أما بيترو أتلتيكو فاز بهدف نظيف على الهلال السوداني.

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