ليفربول يحقق فوزاً مهماً على فولهام في الدوري الانجليزي





حقق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه فولهام، بنتيجة 4-3 مساء الأحد، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف ليفربول كل من بيرند لينو (20 بالخطأ في مرمى فريقه)، وأليكسيس ماك أليستر (ق38)، وواتارو إندو (ق87) وترينت ألكسندر أرنولد (ق88)، فيما سجل أهداف فولهام هاري ويلسون (ق24) وكيتي تيتي (ق45+3) وبوبي دي كوردوفا ريد (ق80).

واحتل ليفربول المركز الثاني مؤقتا برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين وراء المتصدر آرسنال، ونقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يلعب لاحقا أمام توتنهام، فيما بقي رصيد فولهام 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

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