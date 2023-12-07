ليفربول يخنق أرسنال وأستون فيلا يصعق السيتي ويونايتد يخطف تشيلسي





واصل ليفربول زحفه نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” محققا فوزا اقتصاديا على حساب شيفيلد يونايتد.

وخلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برامول لين، معقل شيفيلد، خطف ليفربول هدفا في كل شوط ليفوز على أصحاب الأرض 2-0 بأقل جهد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

سجل هدفي ليفربول قائد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 37، ولاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي في الوقت بدل الضائع، ليحصد “الريدز” 3 نقاط غالية في صراع استعادة لقبه المفقود.

وحاول الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إراحة عدد من لاعبيه سواء بإخراجهم من التشكيل الأساسي، أو منحهم فرصة المشاركة في الشوط الأول فقط، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح هداف الفريق الأول، والذي خرج بين شوطي اللقاء.

وكان ليفربول خاض مباراة صعبة الأحد الماضي فاز فيها بشق الأنفس على فولهام 4-3 في الوقت القاتل، وسيخوض مباراة أخرى السبت المقبل على أرض كريستال بالاس، مما جعل كلوب يحاول عدم إرهاق نجومه حتى يستعدوا للمباريات المقبلة التي يسعى لحصد نقاطها من أجل مواصلة تضييق الخناق على أرسنال المتصدر.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 34 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، والذي أمن صدارته (الثلاثاء) بتحقيق فوز قاتل على حساب لوتون تاون بنتيجة 4-3.

نتيجة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

وفي مباراة أخرى مثيرة، تلقى مانشستر سيتي صفعة قوية في حملته للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي بعد سقوطه على أرض أستون فيلا بهدف دون رد.

وتمكن أصحاب الأرض من فرض منطقهم على الضيوف، حيث كان أستون فيلا الأخطر على مدار شوطي المباراة، وحاول في أكثر من مناسبة خطف هدف التقدم وهو ما تحقق له في الدقيقة 74 عبر نجمه ليون بايلي من تسديدة قوية غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس إيدرسون مورايس.

وحاول مانشستر سيتي التعديل فيما تبقى من وقت اللقاء لكن أستون فيلا دافع بشراسة مع محاولات قوية للتعزيز، ليتمكن من إنهاء المباراة فائزا 1-0 ويخطف الـ3 نقاط.

ورفع الفوز رصيد أستون فيلا إلى 32 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد السيتي عند 30 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وفي قمة مباريات الجولة الـ15، خطف مانشستر يونايتد فوزا غاليا من ضيفه تشيلسي بـ3 أهداف لهدف، ليعود إلى طريق الانتصارات مجددا في المسابقة بعد سقوطه في الجولة الـ14 أمام نيوكاسل بهدف دون رد.

دخل مانشستر يونايتد المباراة بقوة، واحتسبت له ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة أهدرها قائده البرتغالي برونو فرنانديز، قبل أن يخطف الشياطين هدفهم الأول في الدقيقة 19 عبر سكوت ماكتوميناي.

لكن تشيلسي عاد سريعا، بعدما سجل له نجمه كولر بالمر هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني عاد مكتوميناي ليتقمص دور البطولة من جديد بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 69، ليخطف الشياطين الحمر النقاط الثالث من أنياب ضيفهم الشرس.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 27 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، انتظارا لياقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 19 نقطة في المركز العاشر.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

أرسنال: 36 نقطة

ليفربول: 34 نقطة

أستون فيلا: 32 نقطة

مانشستر سيتي: 30 نقطة

توتنهام: 27 نقطة

مانشستر يونايتد: 27 نقطة

العين الاخبارية