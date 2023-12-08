ميتروفيتش يهدد عرش رونالدو في الدوري السعودي





حقق الهلال السعودي فوزا مهما أمام نظيره الطائي (2-1)، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال16 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الزعيم، سالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش في الدقائق 20 و30 على التوالي، فيما قلص طارق حامد النتيجة للطائي في الدقيقة 45+5.

وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ب44 نقطة، فيما يحتل الطائي المركز ال12 ب17 نقطة.وتألق حارس الطائي في الدقيقة 57 ونجح في التصدي لتسديدة قوية من سافيتش ليحرم الهلال من هدف محقق.

واستمر الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، في توهجه التهديفي الكبير منذ انضمامه للزعيم بالسوق الصيفية الماضية.وسجل نجم فولهام الإنجليزي السابق، هدف الهلال الثاني بشباك الطائي من ركلة جزاء بالدقيقة 30، ضمن الجولة 16 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجّل ميتروفيتش 8 أهداف في آخر 7 مباريات بدوري المحترفين، وذلك في شباك الخليج والأهلي والفتح والتعاون والحزم والنصر والطائي.ويعتبر آخر لاعب سجّل للهلال في 7 مباريات أو أكثر بالمسابقة، هو البرازيلي ويسلي بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2012 (12)، حسبما أكدت شبكة أوبتا للإحصائيات.

واستعاد ميتروفيتش (29 عاما) وصافة ترتيب هدافي الدوري (14)، بفارق هدف واحد عن المتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.

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