الهلال السوداني يخسر بهدف في دوري الأبطال أمام النجم الساحلي





حقق النجم الساحلي، فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الهلال السوداني (1-0) مساء الجمعة.

سجل جاك مبي هدف المباراة الوحيد للنجم الساحلي في الدقيقة (88).

وحصل النجم الذي خسر أول مباراتين بالمجموعة الثالثة أمام كل من مواطنه الترجي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، على أول 3 نقاط، لكنه يحتل المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف خلف الترجي صاحب المركز الثالث.

في المقابل تجمد رصيد الهلال عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر بيترو أتلتيكو.

وفي نفس المجموعة يلتقي الترجي التونسي، بنظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، مساء غد السبت على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

كووورة