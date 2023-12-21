ميتروفيتش الهلال السعودي يعادل كريستيانو رونالدو النصر





واصل نجم الهلال السعودي، الصربي ألكساندر ميتروفيتش، تألقه في دوري المحترفين.وسجل ميتروفيتش الهدف الثاني لفريقه أمام أبها، من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما الخميس، ضمن الجولة ال18 من دوري روشن للمحترفين، وانتهت بفوز الزعيم (7-0).وعادل ميتروفيتش بذلك رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، في صراع الهدافين، حيث أصبح لكل منهما 16 هدفا في صدارة القائمة.

واكتسح الهلال، ضيفه أبها بنتيجة 7-0 مساء الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة 18 من عمر الدوري السعودي.وحقق الهلال، انتصاره 11 على التوالي هذا الموسم، وهو رقم قياسي في تاريخ الزعيم بدوري المحترفين، ليعزز صدارته برصيد 50 نقطة.

وفشل أبها في الفوز للمباراة السادسة على التوالي (5 هزائم وتعادل وحيد)، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز 16.

وتأتي الخسارة في أول مباراة للمدرب الروماني الجديد جورجي تيميش، الذي تولى المهمة مؤقتا خلفا للتونسي يوسف المناعي.

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