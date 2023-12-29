الخارجية السودانية: مليشيا الجنجويد استولت على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية التي كانت مخصصة لمساعدة النازحين

قالت وزارة الخارجية السودانية بأن مليشيا الجنجويد استولت على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية التي كانت مخصصة لمساعدة النازحين الفارين من الحرب التي تشنها المليشيا ضد الشعب السوداني.