سياسية
الخارجية السودانية: مليشيا الجنجويد استولت على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية التي كانت مخصصة لمساعدة النازحين
قالت وزارة الخارجية السودانية بأن مليشيا الجنجويد استولت على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية التي كانت مخصصة لمساعدة النازحين الفارين من الحرب التي تشنها المليشيا ضد الشعب السوداني.
– سرقة المليشيا للآليات الزراعية ستؤدي إلى تعذر حصاد المحاصيل الغذائية واستحالة زراعة محاصيل الموسم الشتوي خاصة القمح مما سيفاقم من الأزمة الغذائية بالبلاد.
– نجدد الدعوة للمجتمع الدولي لتجاوز مرحلة الإدانات اللفظية لجرائم المليشيا وتصنيفها جماعة إرهابية واعتبار داعميها شركاء لها ويتحملون المسؤولية عن إرهابها.
وزارة الخارجية السودانية
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