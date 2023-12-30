لجان مقاومة حنتوب: الطيران يقصف تجمُّعات للدعم السريع بود مدني





قالت لجان مقاومة حنتوب، إنّ الطيران الحربي قصف صباح اليوم السبت، تجمُّعات لقوات الدعم السريع بمدينة ود مدني.

وأشارت إلى أن مليشيا الدعم السريع مازالت تسيطر على مناطق وقرى شمال الجزيرة وسط استباحة كاملة للمنازل والمحلات التجارية وأعمال سرقة ونهب وتخريب في الأسواق.

ونشرت لجان مقاومة حنتوب، صوراً لبقالات حنتوب مربع 90 التي تم نهبها بواسطة مليشيا الدعم السريع بعد استباحتها.

صحيفة السوداني