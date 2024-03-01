متقدم لابنتي شاب لا يصلي ولا يصوم؟ بماذا ردت الإفتاء؟





أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده أن ابنتها كانت متزوجة من 13 عاما، وطُلقت بعد 3 أشهر، وعمرها الآن 39 عاما، ومتقدم لها شاب لا يصلي ولا يصوم، لكنه يعمل خيرا، وابنتها متعلقة به، فهل تقبله أم ترفضه؟

متقدم لابنتي شاب لا يصلي ولا يصوم؟.. وأمين الفتوى: اعطه فرصة

وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: أنا شايف إنها لازم تعيد النظر في الأمر، وتعطيه فرصة وتعيد تقييمه مرة أخرى، ممكن يكون مش بيصلي تقصير وليس كرها في الصلاة.

وأضاف: تحاول بقدر الإمكان تعطيه فرصة ويكتشفوا شخصية بعض، خاصة إنها بتقول إنه بيعمل خير وبيعاملها كويس.

القاهرة 24