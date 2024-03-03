إنشاء فرع دولى جديد لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان





وقعت جامعة الإسكندرية مذكرة تفاهم لإنشاء فرع دولى لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان فى تونج وفي جوبا بجنوب السودان، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة ويقدم “ اليوم السابع ” 10 معلومات عن الفرع الجديد وأوجه التعاون المشتركة بين الدولتين فى مجال البحث العلمى.

1- إنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية في جنوب السودان سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين فى مجال التعليم العالي.

2- تهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية بمدينة تونج وبالعاصمة جوبا في دولة جنوب السودان.

3- تأتى الاتفاقية في إطار حرص مصر على دعم جهود التنمية في جنوب السودان.

4- تهدف إلى مساعدة جنوب السودان في بناء قدراتها البشرية، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية.

5- تقديم مجموعة من برامج التعاون في مجالات (الزراعة، الطب البيطري، التربية، التمريض، الهندسة، الأعمال، التكنولوجيا الحيوية)، بالإضافة إلى برامج أخرى وفق احتياجات ومُتطلبات التنمية في جمهورية جنوب السودان.

6- تنص مذكرة التفاهم على قبول الطلاب فى البرامج وفقًا لقواعد القبول التي تُقررها جامعة الإسكندرية.

7- في حالة توافر التمويل يمكن السماح لبعض الطلاب المُتفوقين قضاء سنة دراسية داخل جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

8- تقوم جامعة الإسكندرية بوضع المقررات الدراسية التي تتوافق مع إطار المؤهلات الوطنية المصرية.

9- يحصل الطالب الدارس في فرع الجامعة بجنوب السودان على تجربة تعليمية مُشابهة للدراسة بالجامعة الأم داخل جمهورية مصر العربية.

10- توفر جامعة الإسكندرية أعضاء هيئة التدريس والإداريين؛ لإدارة البرامج التي يمنحها الفرع، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم برامج لتنمية وبناء قدرات القيادات من مواطني جمهورية جنوب السودان.

صحيفة اليوم السابع