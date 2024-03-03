الطيور تمنع طائرة مصرية من مغادرة رواندا





تسبب هجوم سرب من الطيور على طائرة تابعة لخطوط مصر للطيران في منعها من مغادرة مطار كيجالي في رواندا.

وأوضحت شركة مصر للطيران، أنه أثناء إقلاع طائرتها من طراز «بوينج 737/800» الجمعة، المتجهة من رواندا إلى القاهرة، اصطدمت بعض الطيور بالمحرك، أثناء سير الطائرة على الممر.

وأضافت الشركة، أن الطيار اضطر لإلغاء عملية الإقلاع والعودة إلى نقطة الانطلاق مرة أخرى، حفاظاً على سلامة الركاب والطائرة، بحسب بيان نشرته وسائل إعلام محلية.

وأكدت الشركة، أنه تم إنزال 116 راكباً، وتسكينهم أحد فنادق مدينة كيجالي بعد إلغاء رحلتهم، لحين الانتهاء من فحص الطائرة والتأكد من عدم تأثرها بحادث اصطدام الطيور بها.

صحيفة الخليج