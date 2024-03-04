الشيخ السديس يلتقي الرئيس التنفيذي “للعناية بشؤون الحرمين”





التقى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون والتنسيق بين رئاسة الشؤون الدينية وهيئة العناية بشؤون الحرمين في موسم شهر رمضان المبارك في إطار اختصاص رئاسة الشؤون الدينية.

وأكّد رئيس الشؤون الدينية حرص الرئاسة على تعزيز التكامل والتناغم مع هيئة العناية في جميع المجالات المتعلقة بمنظومة العمل الدينية في الحرمين الشريفين وشركاء النجاح.

‏ من جهته، أكد المهندس الشهراني أنّ هيئة العناية حريصة على تعزيز الأدوار التكاملية مع رئاسة الشؤون الدينية بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

صحيفة المدينة