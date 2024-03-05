



ياسر عرمان كتب عن الجزيرة كتابة فيها حرقة وشعور بالخيانة من قبل حليفه ويقول أنه قد حذر الدعم السريع من دخول الجزيرة لأنه لا يوجد فيها من يحمل حتي مسدس ولم يكن هناك ما يستدعي دخولها بعد سقوط مدني.

ولكن ماحدث في الجزيرة مسقط راس عرمان يقود إلى نتيجة واحدة أنك أنت يا عرمان حليف مستصغر ليس له أي قيمه بعد أن ترك حليفك الخرطوم وذهب إلى الجزيرة ليغتصب بنات أهلك وجيرانك وأنت لسانك مقطوع ولا تستطيع أن تقول أي شيء.. وبعد ذلك صيانة للشرف القومي تدعو إلى عقد مؤتمر..فيا للغرابة.

محمد محمد خير

