الآلية الأفريقية تلتقي عددا من مديري الجامعات





إلتقي وفد آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى برئاسة السيد محمد بن شنباز ببورتسودان عددا من مديري الجامعات الحكومية.

وهم البروفيسور الهادي ادم محمد ابراهيم مدير جامعة النيلين والبروفيسور صلاح الدين محمد العربي مدير جامعة الجزيرة والبروفيسور محمود يعقوب محمود مدير جامعة البطانة والبروفيسور عبد الرحمن احمد محمد مدير جامعة سنار.

وقدم وفد الجامعات الحكومية تنويرا للوفد عن الخسائر الباهظة التي سببتها قوات الدعم السريع على مقرات الجامعات والمراكز البحثية والمكتبات والمرافق ونهب وتدمير المستشفيات التعليمية في العاصمة الخرطوم وفي ولايات دارفور والجزيرة وسنار.