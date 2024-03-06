«إقامة دبي» تعلن تفاصيل باقة العمل الجديدة





أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تفاصيل باقة العمل الجديدة التي تختصر إجراءات 5 جهات اتحادية ومحلية، هي: وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الصحة ودائرة الاقتصاد والسياحة، وسوف تتوافر خدمات الباقة الجديد على منصة استثمر في دبي. وتقلص زمن إنجاز المعاملات من 30 يوماً إلى 5 أيام، وتأتي باقة العمل الجديدة ضمن جهود دولة الإمارات نحو تصفير البيروقراطية الحكومية.

وتقلل باقة العمل الجديدة من عدد الوثائق المطلوبة لإنجاز المعاملات من 16 وثيقة إلى 5 وثائق، كما تقلص عدد الزيارات إلى مراكز الخدمة من 7 زيارات إلى زيارتين فقط.

وسوف يستفيد من باقة العمل الجديدة أكثر من 275 ألف شركة في إمارة دبي، وسوف يتم تعميمها لاحقاً لتشمل باقي إمارات الدولة.

و أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأنها تلقت عبر مركز الاتصال بقنواته المختلفة مليوناً و613 ألف و798 مكالمة، بزيادة 17% على عام 2022. فيما تصدرت الاستفسارات عن الإقامة الذهبية وأذونات الدخول قائمة الأسئلة الأكثر تكراراً.

صحيفة الخليج