الأمين العام لديوان الزكاة يتفقد شرطة ولاية الخرطوم

تفقد الأستاذ احمد ابراهيم عبدالله برفقة أمين زكاة ولاية الخرطوم عبيد خالد الحاج سير العمل بشرطة ولاية الخرطوم ، مشيرا بأنهم وقفو خلال جولة الولايات السودان بهدف الوقوف علي أعمال الديوان والتنسيق مع المؤسسات الأخرى التي لها علاقه بالديوان مؤكدا بأنه تم نهب كل مخازن الزكاة ونهبها بواسطة المليشيا المتمردة.

مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم المكلف اللواء شرطة دفع الله طه أكد بأنهم في استعداد تام للتعاون مع الديوان وتأمين مقار الديوان كما دعا الأمين العام لزيارة الأسواق بمحلية كرري صابرين الشنقيطي للوقوف علي الإنتشار الشرطي بتلك الاسواق ، مشيدا بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به شرطة الولاية من جهود مقدرة تجاه مواطني الولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان