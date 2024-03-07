جغمة الفيسبوك وجغمة الجنجويد





تفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان مع انقطاع خدمات شركة ميتا الجزئي بشيئ من السخرية وإطلاق النكات.

وسمى العديد من المستخدمين الانقطاع بـ جغمة الفيسبوك، المصطلح الذي يشير به أنصار الجيش السودان لهلاك متمردي الدعم السريع فيقولون جغم الجنجويد.

وأعلنت شركة «ميتا» الثلاثاء عن أعطال عالمية في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، وقالت انها تحقق «في حالات انقطاع خدمتي فيسبوك وإنستغرام».

وعادت الخدمات خلال ساعتين وعاد محبو الشبكات للتواصل فيها من جديد.

رصد وتحرير – “النيلين”