تأهبا لعودة وتدفق المواطنين.. نظافة سوق وأحياء أمدرمان وإصلاح شبكات الكهرباء والماء وترتيب وتهيئة الطرق

بإشراف الشرطة والمدراء الإداريين نظافة سوق وأحياء أمدرمان وإصلاح شبكات الكهرباء والماء وترتيب وتهيئة الطرق وتوفير الخدمات الأساسية بوتيرة متسارعة تأهبا لعودة وتدفق المواطنين إلى المناطق التي تنعم بسيطرة الدولة والقوات المسلحة حيث الأمن والإستقرار والتي حررت أخيرا.

تهيئة الأسواق والأحياء لعودة وتدفق المواطنين لولاية الخرطوم.

▪︎ جهد مشترك للحكومة المركزية وحكومة ولاية الخرطوم والقوات المسلحة.