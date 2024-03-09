الدمية باربي.. 65 عاما من التأثير على عالم البشر

دمية باربي، التي تبلغ من العمر 65 عامًا، لم تقتصر على أداء 250 وظيفة مختلفة كدمية بلاستيكية رائعة فحسب، بل تركت بصمة ثقافية كبيرة في عالمنا.

روث هاندلر، المصممة التي أبصرت النور في عام 1959، استوحت الدمية باربي الأصلية من ابنتها باربرا، بشعرها الأشقر المميز وملابس السباحة ذات اللونين الأبيض والأسود وعينيها التي تنظران جانبًا.

وفي ذكرى ظهورها الخامسة والستين في عام 2024، تأتي الدمى بألوان متعددة وتصفيفات شعر مختلفة وأبعاد جسم متنوعة وغيرها من المواصفات.

وقالت ليزا ماكنايت، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة “ماتيل” ومديرة العلامة التجارية، “باربي كانت دائمًا رمزًا للجمال المتعدد الأوجه والتفرد. اليوم، هناك مجموعة متنوعة من دمى باربي، مع تنوع في الأشكال والمظاهر”.