«ياسمينة لبنان».. وصيفة أولى لملكة جمال العالم – صور





توجت ابنة بلدة كفر شوبا اللبنانية ياسمينة زيتون، وصيفة أولى لملكة جمال العالم لعام 2024، بعد حصدها لقب ملكة جمال آسيا وأوقيانوسيا أيضاً في المسابقة، متفوّقة على منافستها الهندية.

وجاء فوز ياسمينة البالغة من العمر21 عاماً، خلال حفلة تتويج ملكة جمال العالم بنسختها ال71 في الهند، والذي فازت فيه كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك.

ومثلت ياسمينة لبنان في المسابقة التي تأهلت لها من بين أفضل 40 مشتركة، وتألقت ابنة جبال الأرز بإطلالتها المتنوعة في الحفل الذي حظي بتغطية عالمية واسعة، وكانت تأهّلت إلى مرحلة TOP12 ومن ثم TOP8 وصولاً إلى مرحلة TOP4، حيث تفوّقت على منافستها من الهند.

وُلدت ياسمينة زيتون، في عام 2002، وهي من بلدة كفر شوبا اللبنانية، وفازت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022.

وتدرس ياسمينة الإعلام في جامعة سيدة اللويزة، وسبق أن ترشحت لتمثيل بلادها في ملكة جمال الكون 2022، وملكة جمال العالم 2022.

صحيفة الخليج