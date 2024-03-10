رسميًا.. غدًا الإثنين أول أيام شهر رمضان في السعودية





أعلنت المملكة العربية السعودية أن غدًا الإثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

ويترقب المسلمون في شتى أنحاء العالم اليوم الأحد، رؤية هلال شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي تتحرى 10 مراصد في المملكة رؤية الهلال.

ودعت المحكمة العليا في المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، وأن يبلغ من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير أقرب محكمة.

المصري اليوم