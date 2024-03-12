هل الإفطار يكون على صوت مدفع رمضان أم بأذان المغرب؟.. المفتي يجيب

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، عن تحديد الوقت الصحيح للإفطار في شهر رمضان، مع التركيز على التحديات التي تواجه سكان القرى والمناطق النائية في تحديد وقت الإفطار. وأشار إلى أن دار الإفتاء قامت بالتنسيق مع هيئة المساحة لإعداد تقويمات دقيقة لهذه المناطق. بالتالي، فإن أذان المغرب يُعتبر التوقيت الصحيح للإفطار، وليس مدفع الإفطار.

وخلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “اسأل المفتي” مع الإعلامي حمدي رزق، أكد المفتي أن الوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وافق على توزيع هذه التقويمات على أئمة المساجد لضمان الالتزام بها. وأكد أن الصوم المقبول هو الذي يُراد به قرب الله تعالى، ويمتد من طلوع الفجر إلى أذان المغرب.

وأشار المفتي إلى أن الصوم الحقيقي يتطلب الالتزام بالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة، مثل تجنب اللغو السيئ والسلوك غير اللائق. وأوضح أن هذا يبرز العلاقة الوثيقة بين العبادات والأخلاق في بناء مجتمع متماسك ومعتدل.

وختم بالتأكيد على أن شهر رمضان وعبادة الصوم تمثل فرصة للتقرب إلى الله، وتطوير النفس، وتحقيق السيطرة على الشهوات، مما يؤدي إلى تحقيق مفهوم التقوى والانضباط الشخصي.