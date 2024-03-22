إيران تكرم وفادة تركمانستان.. وتعزز صدارتها بتصفيات المونديال





أكرمت إيران وفادة ضيفتها تركمانستان 5-0، الخميس في طهران، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وفرض مدافع برسيبوليس حسين كنعاني نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 10 و48، وسجل مهاجم روما الإيطالي سردار أزمون الثالث (13)،

ومهاجم روستوف الروسي محمد مهيبي الرابع (56)، قبل أن يختم لاعب وسط سيباهان عميد نورافكان المهرجان (90+2).وهو الفوز الثاني لإيران في التصفيات وجاء بعد تعادلها مع مضيفتها أوزبكستان 2-2 في الجولة الثانية، فعززت صدارتها برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام الأخيرة التي تغلبت على مضيفتها هونج كونج 2-0.

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