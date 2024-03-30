ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها – شاهد





تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال إستضافتها في بودكاست “بيج تايم Bigtime”.

تألقت ياسمين صبري بإطلالة متناسقة مع الأجواء الرمضانية، حيث ارتدت عباءة طويلة باللون الأسود المصنوع من القماش المنقوش بالكامل.

ظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة ومتكاملة، حيث أضافت مجموعة من المجوهرات التي زادت من سحرها، ولافتت الأنظار بساعة يد فاخرة من Royal Oak Quartz، حيث تميز التصميم بـ 40 ماسة قطع، وعلبة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا، بالإضافة إلى علامات ساعات مركبة من الذهب الأصفر وعقارب Royal Oak ذات طلاء برّاق. وبلغ سعر الساعة الخاصة بياسمين صبري نحو 39100 فرنك سويسري، مما أثار الإعجاب بين متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري خصلات شعرها المموجة المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متمحورا حول الألوان الهادئة التي أبرزت جمال ملامحها بشكل ملفت.

صدى البلد