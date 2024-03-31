مناوي: الدعم السريع استدرجت عناصر من قوات حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور وغدرت بهم

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأن قوات الدعم السريع استدرجت عناصر من قوات حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور وغدرت بهم وقتلتهم بدم بارد في مدخل مدينة مليط شمال دارفور.

وقال مناوي: قواتنا لم تصطدم بالدعم السريع لا في أمدرمان ولا في دارفور

الشرق للأخبار