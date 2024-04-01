جنوب السودان: إجراءات صارمة ضد سوق العملات الأجنبية الموازية لمكافحة التضخم

ذكر جيمس أليك جارانج، محافظ بنك جنوب السودان، في تصريح نقلته وكالة بلومبرج للأنباء في جوبا، أنه شاهد وكالات إنفاذ القانون تطلب من الأشخاص الذين يحملون كميات كبيرة من النقد بدون سبب واضح ألا يقوموا بذلك.

وأضاف جارانج أن أي شخص يقوم ببيع الدولارات، سواء في الشوارع أو في المنازل أو المتاجر، سيواجه وكالات إنفاذ القانون، وأنه يجب على الأشخاص الذين يقومون بالبيع أن يعرضوا تراخيصهم. وأكد أن الأشخاص الذين يمتلكون تراخيص ليسوا في خطر.

تراجع الجنيه الجنوب سوداني رسمياً في الربع الأول من العام الحالي إلى 1600 جنيه للدولار الأمريكي من 1000 جنيه، فيما يتم بيعه في السوق السوداء بنحو 2300 جنيه للدولار الواحد.

تسبب تراجع سعر صرف الجنيه في جنوب السودان في ارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة ثلاث مرات، وعلى الرغم من ذلك، لا تستطيع الحكومة تلبية التزاماتها وسداد رواتب الموظفين أو تمويل عملياتها بسبب تراجع الإيرادات.