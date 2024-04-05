السعودية.. ضبط 648 مخالفًا وحجز 582 سيارة لنقلهم الركاب دون ترخيص بالمطارات





ةأعلنت الهيئة العامة للنقل عن ضبط (648) مخالفًا وحجز (582) سيارة لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في مطارات المملكة، خلال الفترة من 17 – 23 رمضان الجاري، وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة أن الحملة الرقابية تهدف إلى تقليص الممارسات غير المرخصة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من خيارات التنقل المتاحة. وأشارت الهيئة إلى أن العقوبة لتقديم خدمات نقل الركاب بدون ترخيص تصل إلى 5000 ريال مع حجز المركبة المخالفة، مؤكدة أهمية التزام الناقلين بالأنظمة والاشتراطات.

وأضافت الهيئة أن الحملات الرقابية تسعى لتعزيز جودة الخدمات وتشجيع التعامل مع الناقلين المرخصين، وتعريف المستفيدين بالخيارات المتاحة للتنقل. وأكدت استمرارية الحملات لضمان تقديم خدمة نقل آمنة وجودة للمسافرين.

جريدة الرياض