زكاة الدندر تصنع الفرحة وقت المحنة





تأثيرات الحرب المستمرة في البلاد لا يمكن إنكارها، حيث أدت إلى زيادة معدلات الفقر في المجتمعات المتضررة، مما ألقى بظلال سلبية على حياة المواطنين بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة حالات النزوح نتيجة للاستمرار في الصراعات. هذه الأزمات أدت أيضًا إلى موجة غلاء في الأسواق، مما زاد من معاناة الناس.

على الرغم من كل هذه التحديات، فقد كان ديوان الزكاة في الدندر على قدر المسؤولية، وقدم الدعم والمساعدة للمحتاجين والمعوزين. بفضل قيادة الاستاذ الطيب بشير حماد، حقق الديوان العديد من الإنجازات التي أثرت إيجابًا على العمل الزكوي. وتميز دور الديوان بشعار “معًا من أجل الإنسانية”، حيث لعب دورًا بارزًا في تعظيم شعيرة الزكاة من خلال تدخلاته المجتمعية والتنسيق الكامل بين مجلس تنسيق الزكاة واللجان القاعدية ودافعي الزكاة.

تمت إدارة العمل الزكوي بكفاءة وانسجام تام، مما ساهم بشكل فعال في نجاح الجهود الزكوية وتحقيق الأهداف المرسومة للديوان. وبهذا النهج، أصبح ديوان زكاة الدندر ملاذًا آمنًا للذين يعانون من ظروف الحاجة والعوز، وشجرة ظليلة تأوي المحتاجين وتلطف مرارة الصعوبات التي يواجهونها.

قدم ديوان زكاة الدندر جهودًا ملموسة من خلال مختلف إداراته، بهدف تحسين وتطوير العمل الزكوي. شهد الديوان تنفيذ مبادرات وأفكار متعددة، حيث تعاونت الجهود الرسمية والشعبية بنية تحمل المسؤولية وتعظيم الخدمة. تم التركيز على تلبية احتياجات الفئات الضعيفة وتلبية طموحاتهم بما يسعدهم ويحقق رضاهم.

وقد حقق ديوان الزكاة إنجازًا ملحوظًا في أعمال الجباية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 132٪ لشهر فبراير، وواصل الديوان جهوده لتحقيق نسبة إنجاز تبلغ 164٪ لشهر مارس 2024. هذا يدل على أن ديوان زكاة الدندر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الزكوية بنجاح.

الى ذلك جاءت تدخلات الديوان ومساهمته بتقديم الدعم العيني والنقدي للمستهدفين لبرنامج شهر رمضان حسب الخطة الاستراتيجية الموضوعة لشهر رمضان المعظم والتي وضعت لها مبالغ مقدرة لإدخال الفرحة والسرور في نفوس من فارقتهم البسمة ومن ضاق بهم الحال لا سيما في ظل الظروف الراهنة ، فجاء برنامج فرحة الصائم بتكلفة مالية بلغت ٨٢،٥٠٠،٠٠٠ مليون لعدد ١٦٥٠ أسرة بجانب الدعم العيني بعدد ٢٠٠٠ جوال ذرة وبرنامج الراعي والرعية للأسر المتعففة بتكلفة ٣٤ مليون جنيها خصص مبلغ ٣٠ مليونا لعدد ٦٠٠ مستهدفا على مستوى المحلية لفرحة العيد و٤ ملايين لبرنامج الراعي والرعية لعدد ( ٨ ) من الاسر المتعففة، ولم يقتصر عمل الديوان على ذلك بل تم توزيع المساعدات العينية لمراكز الايواء ونقاط ارتكازات القوات المسلحة والقوات النظامية بمبلغ ٨،٢٥٠،٠٠٠ مليونا فضلا عن دعم عيني بعدد ٢٠٠ جوال ذرة وكان ذلك بحضور مجلس التنسيق الزكوي برئاسة المدير التنفيذي للمحلية ومشرف برنامج شهر رمضان الاستاذة كوثر مرسال ، وقد وجد البرنامج القبول والاستحسان من الشرائح المستفيدة فضلا عن ارتياح واسع من دافعي الزكاة بالدندر الذين اشادوا ببرامج وخطط الديوان الطموحة والتي لعبت دوراً كبيراً في تقليل حدة الفقر فضلا عن دعم حركة المجتمع علاوة على دعم خلاوي تحفيظ القرآن وعلومه وعدد من المشاريع التي تصب في المصلحة العامة .

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