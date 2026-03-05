رئيس الوزراء د. كامل إدريس يؤكد تضامن السودان مع الكويت

أجرّى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس اليوم إتصالاً هاتفياً مع معالي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اطمأن خلاله على الأوضاع بدولة الكويت بعد الإعتداءات الإيرانية على الأراضي الكويتية.

من جانبه عبر رئيس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره للسودان حكومة وشعبا.

وأعلن رئيس الوزراء د. كامل إدريس وقوف السودان الكامل وتضامنه مع دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً في الدفاع عن سيادة الكويت وأمنها، مؤكداً أن الهجوم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، متمنياً لدولة الكويت الشقيقة الأمن والازدهار.

سونا