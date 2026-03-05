رئيس الوزراء يؤكد إلتزام حكومة الأمل بتوفير كافة المعينات لقوات الدفاع المدني

شرف السيد رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس ظهر الاربعاء بالخرطوم الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية تحت شعار “إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام” .

وذلك بمشاركة كل من السيد وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة ، والسيد وزير الصحة د.هيثم محمد، والسيد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والسيد الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني الفريق شرطة د.عثمان عطاء ،وعدد من قادة الأجهزة العسكرية والشرطية والأمنية والتنفيذية.

وإفتتح السيد رئيس الوزراء صالة الشهيد الرائد شرطة مهندس محمد صلاح سلام، وطاف على معرض الحماية المدنية والذي اشتمل على معدات إنقاذ وإطفاء وإسعاف حديثة، وتفقد مركز الانذار المبكر ووقف على مستوى الخدمات التى يقدمها، مشيدا في هذا الصدد بدور الحكومة الإيطالية في دعمها للمركز.

كما زار سيادته معرض الإنقاذ النهري، وشهد استعراض قوة الإنقاذ النهري.

وفي كلمته بمناسبة الاحتفال أشاد السيد رئيس الوزراء بالانتصارات الكبيرة والمتواصلة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة.

وحيا سيادته شهداء معركة الكرامة الذين ظل استشهادهم فتحاً وبركة على الأمة السودانية والبلاد.

وأعرب سيادته عن تفاؤله بأن العام 2026 سيكون عاما للسلام في السودان.

وأشاد د. كامل إدريس بالجهد الكبير الذي تضطلع به قوات الدفاع المدني في الحماية المدنية وعمليات الإنقاذ والطوارئ مؤكدا إلتزام حكومة الأمل بتوفير كافة المعينات من معدات وأجهزة وتدريب وتحفيز لقوات الدفاع المدني.

وقال “إن الاستثمار في قوات الدفاع المدني هو الاستثمار في سلامة الوطن ومستقبل الأمة السودانية.”