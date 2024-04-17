جراهام : مؤتمر باريس يهدف لإلغاء سيادة الدولة





أكد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور جراهام عبد القادر، خلال مشاركته في ورشة حوارية حول مؤتمر باريس، أن الأحداث التي تجري في السودان والقرن الأفريقي والشرق الأوسط تهدف إلى تجويع الإنسان وقهره وانتزاعه من قيمه. وأشار إلى أن تجمع باريس يسعى إلى إلغاء سيادة الدولة لمصالحه الخاصة، مما يجعلهم يستخدمون المواطن كذريعة، وقال إن فرنسا تواجه مشاكل سياسية في غرب أفريقيا وفقدان لعناصر القوة الاقتصادية التي كانت تمد أوروبا بالحديد واليورانيوم.

وأضاف الوزير أن التكوين الديمقراطي للحزام السوداني يشهد تداخلًا عرقيًا وثقافيًا وبنيويًا، ويرى أن الثروات الأفريقية تتحول إلى محور لصراع القوى الدولية، وأكد على رصد وتوثيق التخريب الذي طال التراث الثقافي السوداني، مع تقديم بلاغات ضد المليشيات المتمردة.

وختم بالتأكيد على أن ما جرى في السودان ليس تمردًا فحسب، بل هو تخريب للبنية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مما يؤدي إلى تشريد المواطنين واستيطان آخرين.

سونا