سياسية
انطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال حول وقف العدائيات
قالت مصادر رفيعة لـ”الشرق” بانطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال حول وقف العدائيات لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الطرفين بثلاث ولايات غداً الاثنين.
– وفد الحكومة السودانية برئاسة وزير الدفاع يتوجه إلى جوبا للتفاوض مع وفد الحركة الشعبية – شمال برئاسة عبد العزيز الحلو.
الشرق للأخبار
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