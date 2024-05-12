انطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال حول وقف العدائيات

قالت مصادر رفيعة لـ”الشرق” بانطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال حول وقف العدائيات لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الطرفين بثلاث ولايات غداً الاثنين.