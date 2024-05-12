سياسية

انطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال حول وقف العدائيات

2024/05/12
وزير الدفاع
وزير الدفاع - الفريق يس

قالت مصادر رفيعة لـ”الشرق” بانطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال حول وقف العدائيات لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الطرفين بثلاث ولايات غداً الاثنين.
– وفد الحكومة السودانية برئاسة وزير الدفاع يتوجه إلى جوبا للتفاوض مع وفد الحركة الشعبية – شمال برئاسة عبد العزيز الحلو.
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الشرق للأخبار

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