ادارة النقل بالكهرباء تصل لإتفاق مع المعتصمين بمحطة أبو حمد

تمكنت إدارة النقل بالكهرباء عصر الثلاثاء من الوصول إلى إتفاق مع المعتصمين من أهالي محليتي البحيرة وابوحمد بالقرب من محطة حصاد التحويلة بمنطقة محيسة بمشاركة ناظر عموم الرباطاب والمناصير خليفة الشيخ الصائم وعمدة المناصير محمد عثمان فنان.

والذين اعلنوا رفضهم لسحب المحول الثاني من المحطة الى ولاية البحر الاحمر في ظل عدم إيصال الكهرباء لمناطق عديدة بالبحيرة وذلك بحضور اعضاء لجنة أمن محلية ابوحمد بقيادة العقيد ركن تقني بانقا ادم عبد الله قائد اللواء التاسع مشاة ومدير شرطة المحلية العقيد دكتور كمال التاج ومدير وحدة الأمن والمخابرات الرائد ابراهيم إدريس.

وأشار مدير ادارة النقل بالكهرباء بالإقليم الشمالي والشرقي ان الظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد ألقت بظلالها على الإمداد الكهربائي بالبلاد من مغادرة الكوادر الفنية وعدم توفر الإسبيرات اللازمة بجانب توجيه الميزانية للمجهود الحربي.

وأشار الى ان ادارة الكهرباء ظلت تعمل في كل هذه الظروف الصعبة لا سيما في مناطق الحرب حتى لا ينهار الإمداد الكهربائي برؤية فنيه قومية ، وافاد بأنه ابلغ وزير الطاقة ووالي الولاية بمطالب المعتصمين المشروعة ، وتم التوصل الى إنزال محول سعة 40 بالمحطة وتشغيله بجانب توصيل التيار الى المشروع الزراعي بالبحيرة ومن ثم سحب المحول الكبير .