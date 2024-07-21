شاهد .. لماذا قررت جنوب السودان التصديق على اتفاقية عنتيبي التي تعارضها القاهرة والخرطوم؟

تاريخ اتفاقيات ومعاهدات دول حوض النيل لتنظيم حصص المياه وبناء المشروعات .. ما هي اتفاقية عنتيبي؟ وكيف يؤثر تصديق جنوب السودان على الاتفاقية على مصر والسودان؟

لماذا قررت جنوب السودان التصديق على اتفاقية عنتيبي التي تعارضها القاهرة والخرطوم؟ شاهد:

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