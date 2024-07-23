شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السوداني المعار إلى النصر الليبي يرقص على الطريقة الأفريقية خلال احتفالات فريقه بتحقيق الدوري في إيطاليا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بليبيا, والسودان, مقطع فيديو للاعب نادي المريخ السوداني الجزولي نوح.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مهاجم المريخ, المعار إلى نادي النصر الليبي, وهو يحتفل مع زملائه في الفريق اللليبي, بعد تحقيق لقب الدوري.

وقدم الجزولي نوح, فواصل من الرقص الأفريقي, احتفالاً بلقب الدوري التاريخي الذي أقيم بالعاصمة الإيطالية روما.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين