مسيرة حاشدة لجماهير محلية كوستى رفضاً لمنبر جنيف

نظمت جماهير محلية كوستي وقفة احتجاجية أمام رئاسة المحلية ظهر أمس، اعتراضاً على منبر جنيف ورفضاً للتدخلات الأجنبية في الشأن السوداني. وفي كلمته أمام الحشد، أشاد الدكتور أبوعبيدة عمر عجبين، راعي لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة بمحلية كوستي، بتفاعل جماهير المحلية مع قضايا الوطن ووقوفهم الصامد خلف القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد المليشيات المتمردة والمرتزقة.

وأكد عجبين رفض جماهير محلية كوستي القاطع لمنبر جنيف، ورفضهم مشاركة دولة الإمارات كمراقب، خصوصاً بسبب دعمها المستمر للتمرد. وجدد التزام السودان بمقررات منبر جدة، مشدداً على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشهادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. كما أشار إلى أن محلية كوستي تشهد استقراراً أمنياً كاملاً.

من جانبه، جدد الأستاذ إسماعيل نواي السيد، رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية المسلحة بولاية النيل الأبيض، رفضهم لمنبر جنيف، مؤكداً دعم المقاومة الشعبية القوي للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في جميع قراراته الداعمة لوحدة البلاد وحفظ أمنها واستقرارها. كما أشار إلى التحديات التي تواجه البلاد بسبب الغطرسة الأمريكية ومحاولات الإمارات لتنفيذ أجندة تقسيم السودان ونهب ثرواته.