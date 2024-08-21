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شاهد بالصورة.. وصول فريقي الهلال والمريخ إلى جوبا عبر طائرة خاصة استعداداً لخوض إياب أبطال أفريقيا

2024/08/21
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وصلت صباح الأربعاء لعاصمة دولة جنوب السودان جوبا, وعبر طائرة خاصة بعثة فريقي الهلال والمريخ استعداداً لخوض إياب الدوري التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريقي الهلال والمريخ قد اختارا ملعب جوبا, لخوض إياب الدوري التمهيدي بسبب ظروف الحرب التي يشهدها السودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن القمة السودانية كانت عادت من الأراضي الليبية بنتائج إيجابية.

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حيث فاز الهلال على الأهلي بهدف دون رد, بينما تعادل المريخ مع فريق النصر سلبيا بدون أهداف ليتأجل التأهل لمباريات العودة الأسبوع القادم.

وكانت إدارة الناديين الكبيرين قد قامت باستئجار الطائرة الخاصة ودفع تكاليفها مناصفة بين الإدارتين لإراحة اللاعبين قبل جولة الحسم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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