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على أنغام “محمود عبدالعزيز” .. شاهد بالفيديو كيف رقص الجنوبيون وشجعوا المنتخب السوداني لكرة القدم

2024/09/07
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محمود عبدالعزيز
أشعلت بعض المشاهد من المباراة الأخيرة للمنتخب السوداني لكرة القدم شبكات التواصل الاجتماعي في دولتي السودان وجنوب السودان، وذلك عقب قيام الجمهور بالتشجيع المتواصل في استاد جوبا دعماً للمنتخب السوداني.
وأظهرت مقاطع تشجيع ورقص مواطني جنوب السودان بحماسة للاعبي السودان حتى تم تحقيق الانتصار على النيجر بهدف.
وحازت المقاطع على مشاهدات عالية مرفقا معها صوت مطرب الشباب الراحل محمود عبدالعزيز.
شاهد الفيديو:
رصد وتحرير – “النيلين”

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