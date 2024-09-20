رئيس نادي المريخ السوداني يكتب تدوينة متفائلة قبل مواجهة فريقه المصيرية أمام الجيش الملكي

كتب رئيس نادي المريخ السوداني المهندس عمر النمير, تدوينة متفائلة قبل مواجهة فريقه المصيرية أمام الجيش الملكي المغربي, في إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد طمأن النمير, أنصار المريخ بتحقيق الفريق نتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي بالمغرب, تساعده على خطف التأهل من أرض الخصم.
وكتب رئيس نادي المريخ: (أحباب المريخ الكرماء وانصاره النبلاء حياكم الله ما كان للمارد الأحمر ان يتعثر بالتعادل الايجابي أمام الجيش المغربي بجوبا الحبيبة لولا ظاهرة الاصابات التي لحقت بعدد من النجوم وضربت لاعبين افذاذ يمثلون العمود الفقري للفرقة الحمراء..
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