مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة يعلن انطلاق العمل بجوازات النيل الازرق وقرب إكتمال العمل بعدة مراكز جديدة

إنفاذاً لموجهات رئاسة قوات الشرطة والمتعلقة بضرورة توسيع مظلة الخدمات الشرطية داخل وخارج السودان أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة إستئناف العمل بجوازت النيل الأزرق كما أعلنت عن إفتتاح مركز استخراج الجوزات بولاية الجزيرة محلية المناقل وكذلك قرب إكتمال العمل بمركز جوازت حلفا الجديدة ومكتب الأجانب بولاية كسلا والولاية الشمالية

كما يجري العمل على إعادة تأهيل مكتب جوازت سنجة الذي قامت بتخريبه مليشيا الدعم السريع المتمردة في استهدافها الممنهج للبنية التحتية ومراكز خدمات المواطنين.

اللواء شرطة / عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات وفي تصريح للمكتب الصحفي أكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة ستظل تقدم خدماتها للمواطنين داخل وخارج البلاد والقيام بالاعمال الهجرية بتجرد تام موضحاً أن الإدارة تقدم خدماتها الهجرية داخل وخارج السودان في القنصليات والسفارات عبر أكثر من (٤٢) مركز خدمة وتبذل كل جهدها في سبيل تقديم خدمة جيدة للمواطن كما تسعي دوما للتطوير والتحديث للبرامج والأنظمة الخاصة باستخراج الجوازات أو إدارة الاجانب وكذلك نظام حركة المسافرين.