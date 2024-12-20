إدارة مستشفي الشرطة عطبره تحتفل بنجاح المخيم العلاجي المجاني ضمن برامجها للإحتفال بأعياد الشرطة السودانية ويوم الشرطة العربية

العميد شرطه طبيب / أمير صديق مدير مستشفى الشرطة عطبرة المكلف قال بأن المخيمات التي تم تدشينها تأتي فى إطار خطة الإدارة لتطوير وترقية الخدمة الطبية الشرطية وجعلها أكثر تميزاً لمنسوبى الشرطة وأسرهم وللمواطنين على حد سواء، مشيراً إلى أن المخيم العلاجي المجاني إحتوى على تخصصات طبية متعددة فى جوانب طب الأسرة والأطفال بجانب الخدمات الوقائية وأشاد بالدعم الكبير الذى ظلت تقدمه رئاسة قوات الشرطة وشرطة ولاية نهرالنيل لتطوير العمل الطبى الشرطي.