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إدارة مستشفي الشرطة عطبره تحتفل بنجاح المخيم العلاجي المجاني ضمن برامجها للإحتفال بأعياد الشرطة السودانية ويوم الشرطة العربية
إحتفلت أسرة مستشفي الشرطه عطبره بنجاج المخيم العلاجي المجاني الذي نفذته بقرية التميراب وتم خلاله تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين وللوافدين من المناطق المتاثرة بالحرب.
العميد شرطه طبيب / أمير صديق مدير مستشفى الشرطة عطبرة المكلف قال بأن المخيمات التي تم تدشينها تأتي فى إطار خطة الإدارة لتطوير وترقية الخدمة الطبية الشرطية وجعلها أكثر تميزاً لمنسوبى الشرطة وأسرهم وللمواطنين على حد سواء، مشيراً إلى أن المخيم العلاجي المجاني إحتوى على تخصصات طبية متعددة فى جوانب طب الأسرة والأطفال بجانب الخدمات الوقائية وأشاد بالدعم الكبير الذى ظلت تقدمه رئاسة قوات الشرطة وشرطة ولاية نهرالنيل لتطوير العمل الطبى الشرطي.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للخدمات الصحية إحتفلت بأعياد الشرطة السودانية بإقامة أيام علاجية مجانية للجمهور شملت إلى جانب الخدمات الصحية جرعات تثقيف صحي شاملة وحملات إصحاح للبيئة بمشاركة ضباط وأطباء الخدمات الصحية والكوادر الطبية المساعدة.
إفادات المواطنين وأهل المنطقة أشادت بالدور الكبير للمستشفى في خدمة المجمتع المحلي من خلال المخيمات الطبية المجانية مطالبين باستمراريتها .
المكتب الصحفي للشرطة