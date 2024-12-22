تخريج (٧٧٧) فرداً من مستجدي الشرطة بجنوب كردفان

احتفلت شرطة جنوب كردفان يوم امس باستاد كادوقلي الداخلى بتخريج كوكبة من مستجدى الشرطة الدفعة(٣٨) بعد تلقيهم تدريبات متنوعة من الفنون القتالية والتربوية .

ولدى مخاطبته كرنفال التخريج حيا والي جنوب كردفان الاستاذ محمد ابراهيم عبدالكريم حيا منسوبى الشرطة والاجهزة النظامية الاخرى التى تقاتل فى حرب الكرامة جنبا الي جنب مع قوات الشعب المسلحة والمشتركة ولا سيما المستنفرين.

وقال ان جميع الانتصارات التي تحققت كانت الشرطة شريك اساسى لذا تكمن أهمية الدفعة المتخرجة دور كبير في تأمين واستقرار السودان مؤكدا بان التخرج جاء في ظرف استثنائي الذي تمر به البلاد من تكالب ومطامع الاعداء لكن هيهات واضاف قائلا قريبآ يتحرر السودان بتماسك شعبة.

كما حيا الوالى اسر الدفعة المتخرجة واختيار ابنائهم الطريق الشريف للدفاع عن الوطن ضد الأعداء والمتربصين وأوصى منسوبي الشرطة بالتقوى والايمان والتماسك واحترام قادتهم ورحماء فيما بينهم واشداء على الأعداء.

من جهته حيا مدير الشرطة بالولاية العميد شرطة معتز احمد محمد عبدالله كديرو حيا ضباط وضباط صف وجنود من منسوبي الشرطة بدءا من وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة كما حيا أعضاء مجلس السيادة الإنتقالي ومجلس الوزراء الإتحادي وحكومة الولاية.