والي الخرطوم يقف على جهود محلية كرري وهيئة الطرق والجسور لتأهيل الشوارع وتجميلها

تبذل محلية كرري بالتعاون مع هيئة الطرق والجسور جهوداً حثيثة لتحسين بيئة الطرق العامة بالمحلية وذلك عبر طلاء الأرصفة وتركيب أعمدة الإنارة وصيانة المعطل منها وإزالة الأتربة المتراكمة على جانبى الطرق والتى تأتي ضمن خطة الولاية لإعادة الإعمار .

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وقف أمس على هذه الجهود المبذولة بشارع الوادي مشيداً بدور العاملين في تزيين طرق المحلية استعداداً للاحتفال بأعياد الاستقلال المجيدة كما أكد الوالي دعمه الكامل للعاملين في أعمال التجميل مثمناً أداء المحلية في تحسين بيئة الطرق وتطويرها رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من شح الإمكانيات وتوقف الموارد .