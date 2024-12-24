النيل الازرق : إعفاء جميع الطلاب من رسوم إستخراج بطاقة الجلوس للإمتحانات

اعلنت اللجنة الفنية العليا لإدارة إمتحانات الشهادة السودانية بالإقليم عن مجانية بطاقة الجلوس للإمتحانات وإعفاء جميع الطلاب من رسوم إستخراج البطاقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد أمس بالأمانة العامة لحكومة الإقليم برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم رئيس اللجنة .

إطلعت اللجنة على مجمل التحضيرات التي تمت في إطار الإعداد والتجهيز لقيام إمتحانات الشهادة الثانوية بجميع المراكز على مستوى الإقليم .

وزيرة التربية والتعليم نائبة رئيس اللجنة أوضحت أنه تم تنوير اللجنة بالخطوات التي تمت في سبيل قيام الإمتحانات في موعدها المحدد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري للدفعة 2023م .

وأكدت إكتمال كافة التحضيرات بمراكز الإمتحانات من بعد إستلام أوراق الإمتحانات وأرقام الجلوس للطلاب الممتحنين , مؤكدةً إكتمال التحضيرات بسكن الطلاب القادمين من المدارس الثانوية بالمحافظات الأخرى.

و كشفت عن الترتيب لقيام إمتحانات الشهادة الإبتدائية عقب الفراغ من إمتحانات الشهادة الثانوية بصورة مباشرة .

وأعربت عن تقديرها لتضحيات المعلمين والمعلمات في سبيل إنجاح قيام الإمتحانات بالإقليم .

الأستاذ عبد الحفيظ إبراهيم المدير العام للوزارة مقرر اللجنة اوضح